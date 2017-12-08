В РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать к себе попутчиков с верхней

Кроме того, пассажир с нижней полки имеет приоритет на размещение своего багажа под ней.

Компания "Российские железные дороги" разрешила пассажирам, которые купили билет на нижнюю полку, не пускать сидеть к себе попутчиков с верхней. Об этом сообщает пользователь Pikabu, который направил вопрос о принадлежности полок в РЖД.

На официальном бланке ему прислали ответ, что, по правилам перевозок, каждый имеет право занимать место, которое указано в билете.

— Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается, — говорится в тексте официального ответа. — Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия отсутствует.

Между тем пассажир с нижней полки имеет приоритет в размещении своего багажа под ней.

Однако сам автор поста, который расставил все точки над i, призвал разрешать пассажирам с верхних полок спускаться на нижнюю, чтобы покушать.