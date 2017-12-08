Глава СКР поручил проверить жалобы от помещённых в СИЗО бизнесменов

Бизнес-омбудсмен уверен, что "нахождение в СИЗО — это прежде всего способ давления на предпринимателя с целью признания вины".

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил контрольному управлению комитета проверить жалобы заключённых в московских СИЗО предпринимателей, направленные бизнес-омбудсмену Борису Титову. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Борис Титов встретился с 11 предпринимателями, заключёнными под стражу в СИЗО № 5 — авторами обращения к президенту России. В послании они сообщают о бездействии следователей в течение многих месяцев, а также о поступающих в их адрес угрозах.

По мнению бизнес-омбудсмена, "нахождение в СИЗО — это прежде всего способ давления на предпринимателя с целью признания вины". По его словам, вместо поиска доказательств следователи "предпочитают выдавливать из свидетелей и обвиняемых признательные показания".