Путин поздравил с днём рождения народную артистку СССР Алису Фрейндлих

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Алиса Фрейндлих отмечает сегодня день рождения. Среди тех, кто поздравил советскую кинодиву со знаменательным днём, оказался президент Владимир Путин. Текст поздравления размещён на сайте Кремля.

— Талантливая, любимая миллионами зрителей актриса, Вы в полной мере реализовали свой уникальный потенциал, создали богатейшую коллекцию ярких и всегда узнаваемых ролей в театре и кинематографе, — говорится в телеграмме президента.

Путин отметил, что успех и творческая востребованность сопутствуют Алисе Фрейндлих и сегодня. Она снимается в кино и активно занята в постановках Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

Фильмы с участием Алисы Фрейндлих входят в золотой фонд отечественного кинематографа. Но наибольшую известность она получила благодаря картинам: "Соломенная шляпка" (1974), "Служебный роман" (1977), "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1978) и "Жестокий романс" (1984).