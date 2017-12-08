"Убить Билла по-токийски". В Японии жрицу храма зарезали самурайским мечом

По предположительным данным, кровавую бойню устроили муж и жена из-за смещения мужчины с должности настоятеля священного места.

В Токио развернулась настоящая кровавая резня в стиле "Убить Билла". Настоятельница храма Томиока Хатиман-гу и ещё два человека были убиты японским самурайским мечом катана, один получил серьёзные ранения.

— Убийство произошло в 20 часов 15 минут 7 декабря в районе Томиока. Убиты были настоятельница храма Томиока Хатиман-гу Нагако Томиока 58 лет и двое подозреваемых — мужчина, скорее всего, её младший брат Сигэнага Томиока, и его жена, женщина около 30 лет, имя пока не установлено, — сообщает агентство Kyodo.

По предположительным данным, подозреваемый убил свою сестру — главную жрицу храма, когда она выходила из машины. Супруга убийцы, также вооружённая катаной, погналась за шофёром настоятельницы синтоистского храма и ранила его. После расправы над сестрой японец нанёс несколько ударов в грудь своей сообщнице — жене, затем покончил с собой. На месте кровавой бойни нашли окровавленные самурайские мечи.

Как стало известно изданию, причиной жестокой расправы стало то, что брат ранее занимал должность настоятеля этого храма, но был смещён "за плохое поведение". Есть сообщения и о том, что мститель якобы оставил записку со словами "Многолетняя обида", однако официально полиция этого не подтверждает.