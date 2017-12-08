В Москве полицейские прибыли на вызов школьника о "заминированном" тапке

Странный звонок раздался на днях в Люблинском ОВД — неизвестный кричал, что у него заминирована обувь, а после связь резко оборвалась.

Полицейские Люблинского ОВД приехали по вызову пятиклассника о "заминированном" тапке, сообщает телеграм-канал Mash.

Странный звонок раздался на днях в Люблинском ОВД. Неизвестный кричал в трубку, что у него заминирована обувь, потом связь неожиданно оборвалась. Полицейские начали искать номер звонившего. Оказалось, что мобильный номер был записан на пенсионерку, но пользовался им её внук Саша, ученик пятого класса.

Стражи порядка отправились в школу и услышали историю от самого мальчика. По его словам, он позвонил в ОВД, чтобы уточнить правила дорожного движения, и в этот момент шаловливые одноклассники решили подшутить и крикнули, что у Саши заминирован тапок. С одноклассниками и самим Сашей провели беседу — они пообещали, что больше "минировать" ничего не будут.