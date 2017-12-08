Гам лучше лени. Учёные посоветовали пенсионерам увлекаться видеоиграми

Для исследования пожилых разделили на три группы: первые играли в видеоигру, другие — на фортепиано, третьи ничего не делали.

Учёные из Монреальского университета выяснили, что видеоигры улучшают память и работу мозга людей пожилого возраста. Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

Для исследования были выбраны 33 человека в возрасте от 55 до 75 лет. Они были поделены на три равные группы: первая играла в Super Mario 64, вторая — на фортепиано, а третья не занималась каким-либо родом активности.

Учёные несколько раз измеряли количество серого вещества в нескольких областях мозга: в гиппокампе (память), дорсолатеральной префронтальной коре (принятие решений и планирование) и мозжечке (координация и равновесие).

Оказалось, что у старичков, играющих в "Марио", увеличилось количество серого вещества в гиппокампе и улучшилась память. Те, кто играл на фортепиано, стали лучше планировать и принимать решения, а вот у тех, кто ничего не делал, уменьшилось количество серого вещества во всех областях.

Сообщается, что исследование длилось шесть месяцев.