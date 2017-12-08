Снежно и тепло. Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Метеорологи сообщили, что москвичей в выходные ждёт тёплая погода с осадками в виде снега. Однако неприятным моментом, по словам специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, станет ветер до 17 метров в секунду.

— Завтра снег будет небольшой местами, до одного сантиметра возможен прирост. Температура воздуха в ночные часы остаётся ещё слабо отрицательной, дневная температура около 0 градусов, — приводит слова синоптика РИА "Новости".

По её словам, аналогичная погода ждёт жителей столицы и в воскресенье, 10 декабря.