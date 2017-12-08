За права зелёных. Милонов предложил сократить число ёлочных базаров в России

Парламентарию обидно, что после встречи праздника тысячи срубленных деревьев отправляются на свалку, хотя могли бы продолжать радовать глаз в живой природе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект, предписывающий ограничения предновогодней продажи срубленных елей в России. В пояснительной записке к документу он указывает, что ежегодно с середины декабря по всей стране организуются тысячи "полулегальных" ёлочных базаров, на которых продаются хвойные породы деревьев. И все они после встречи Нового года отправляются на помойку.

— Мало того, что купленные ели отправляются в мусор, так и нераспроданные ёлки отправляются на помойки. Сотни тысяч срубленных деревьев, которые могли бы восполнять наши леса и радовать людей, находясь в живой природе, бездумно и жёстоко уничтожаются, — отмечает парламентарий.

В качестве более разумной альтернативы Милонов предлагает покупать не срубленные деревья, а небольшие ёлочки в горшках, которые после праздника можно было высадить на приусадебном участке или в лесу.

Отметим, ёлочные базары в Москве традиционного откроются 20 декабря. В городе будет работать порядка 200 площадок, где можно будет подобрать срубленное дерево на любой вкус и кошелёк.