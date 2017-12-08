Исполнитель песни о ручке, ананасе и яблоке хочет спеть её с Путиным

Своё творение, также известное под названием PPAP, Пико-Таро мечтает записать с президентами России и США и премьер-министром Японии.

Певец Пико-Таро, прославившийся в Сети своей песней Pen-Pineapple-Apple-Pen (в переводе с англ. — "Ручка — ананас — яблоко — ручка"), хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Японский исполнитель сказал, что было бы неплохо спеть PPAP вместе с российским лидером.

В Токио на предрождественском шоу Пико-Таро рассказал о своих планах на следующий год. По его словам, он хотел бы встретиться не только с российским лидером, но и с президентом США, а также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

— Было бы здорово, если бы удалось вместе исполнить PPAP составом: Трамп, Пико-Таро, Абэ и Путин, — сказал певец.

Напомним, Пико-Таро стал известен пользователям Интернета после того, как канадский певец Джастин Бибер опубликовал на своей странице в "Твиттере" ссылку на его клип PPAP.