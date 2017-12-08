"Заслуженное наказание". За два года пять генералов получили срок за коррупцию

В военной прокуратуре привели в пример дело Сергея Жирова, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями.

За последние два года пять российских генералов были осуждены за коррупцию. Об этом сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.

— Всего за коррупционные преступления в 2016–2017 годах осуждено пять высокопоставленных офицеров, которые понесли заслуженное уголовное наказание, — приводит его слова РИА "Новости".

В частности, прокурор привёл в пример дело экс-главы Департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Минобороны РФ генерал-лейтенанта Сергея Жирова, который был признан виновным в злоупотреблении полномочиями.

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что страна за два с лишним года лишилась почти 150 миллиардов рублей из-за коррупции.