В Испании арестовали пятерых фанатов "Зенита" из-за беспорядков

Испанская полиция арестовала пятерых фанатов питерского "Зенита" перед матчем сине-бело-голубых с "Реал Сосьедад" в рамках заключительного матча группового этапа Лиги Европы. Их поместили под стражу за стычки с фанатами команды-противника на площади Феррериас в Сан-Себастьяне. Об этом сообщает издание El Diario Vasco.

Ещё трое фанатов петербургской команды пострадали при потасовке с болельщиками "Реал Сосьедад". По данным СМИ, всего в стычке участвовало 30 любителей футбола, дошло до того, что они кидали друг в друга стулья.

Как уже сообщал Лайф, в гостевом матче шестого тура против "Реал Сосьедад" команда Роберто Манчини победила со счётом 3:1.