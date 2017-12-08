"Взяться за кнут". The Washington Post призвал Запад надавить на Украину

По мнению Максима Эристави, провал антикоррупционных реформ, которые фактически спонсировали западные налогоплательщики, станет последним гвоздём в крышке гроба украинской демократии.

Репрессии против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые на официальном уровне проводит киевская власть, могут стать не только последним гвоздём в крышке гроба украинской демократии, но и причиной разрыва с Западом. Об этом в своей колонке для The Washington Post пишет научный сотрудник Атлантического совета, украинский журналист Максим Эристави.

По его словам, коррупция остаётся главной проблемой Украины, а президент Пётр Порошенко тем временем всячески мешает осуществлять свою работу единственному ведомству, которому подвластно её разрешить. Более того, украинский лидер натравил силовиков на сотрудников НАБУ, чтобы сделать их миссию ещё более невозможной.

— СБУ и Генпрокуратура Украины, обладающие практически неограниченными ресурсами и насчитывающие 45 тысяч сотрудников, начали "крестовый поход" против крошечного антикоррупционного бюро численностью менее 700 человек, — указывает журналист.

А между тем правительства западных стран, а в частности налогоплательщики, вложили сотни миллионов долларов в антикоррупционные реформы на Украине. "Настало время защитить инвестиции", — призывает Эристави. По его словам, США, как и Евросоюз, просто обязаны заставить "Порошенко и компанию" искоренить коррупцию до конца. Либо — порвать с ними.

— Союзники Украины должны показать, что они знают, как обращаться не только с пряником, но и с кнутом. Они должны предупредить правительство в Киеве, что недавно запущенный безвизовый режим с ЕС может быть приостановлен, если власти будут и дальше действовать против НАБУ, — резюмирует он.

Отметим, ранее Верховная рада уволила главу антикоррупционного комитета Егора Соболева. Формальным поводом стала его поддержка Михаила Саакашвили, который на данный момент представляет резкую оппозицию действующей власти.