Басурин: ВСУ начали активно готовиться к боевым действиям в Донбассе

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Басурин: ВСУ начали активно готовиться к боевым действиям в Донбассе

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Фото: ©РИА Новости

Подтверждением может служить переброска к линии соприкосновения запрещённого минскими соглашениями оружия.

Украинские силовики начали активную подготовку к новым боевым действиям в Донбассе. Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, активизация может начаться в ближайшее время.

Так, по его данным, эскалация может начаться в период с 8 по 15 декабря или в январе.

В подтверждение он привёл факт размещения силовиками запрещённого минскими соглашениями артиллерийского орудия у линии соприкосновения, а также пополнение ВСУ запасов боеприпасов.

Басурин добавил, что СБУ исследует возможность отключения сотовой связи в 50-киллометровой зоне от линии соприкосновения. Согласно утверждению замкома ДНР, все признаки указывают на подготовку к боевым действиям.

В этой связи в ДНР призвали мировое сообщество осудить действия Киева и не допустить развязывания конфликта.

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