"Придурошные и фигня". Педагог из РФ придумала имена для китайских воспитанников

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"Придурошные и фигня". Педагог из РФ придумала имена для китайских воспитанников

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Фото: instagram.com/yulia_alekseevna_kravchenko

Учительница из Владивостока Юлия Кравченко, которая переехала в Китай и преподаёт в одной из школ города Сучжоу, ласково называет своих учеников придурошными, "конфетками со вкусом вонючего тофу и куриных лап с когтями", а также фигнёй.

— Это Дорис. Одна из самых придурошных и прикольных козявок. Этой фигне четыре года, — любя пишет россиянка в "Инстаграме".

Отметим, что развлечения для своих воспитанников девушка выбирает специфические. Так, на одном из размещённых ею видео Юля играет с маленьким китайцем как с котёнком.

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/yulia_alekseevna_kravchenko/" target="_blank"><strong>yulia_alekseevna_kravchenko</strong></a></p>

— За всю кровь,что у меня они выпили, я их уже давно должна была защекотать до смерти, — шутит под другой своей публикацией в соцсетях учительница.

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/yulia_alekseevna_kravchenko/" target="_blank"><strong>yulia_alekseevna_kravchenko</strong></a></p>

Себя же девушка называет "учительничкой для китайских козявок".

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