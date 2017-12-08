"Придурошные и фигня". Педагог из РФ придумала имена для китайских воспитанников

Учительница из Владивостока Юлия Кравченко, которая переехала в Китай и преподаёт в одной из школ города Сучжоу, ласково называет своих учеников придурошными, "конфетками со вкусом вонючего тофу и куриных лап с когтями", а также фигнёй.

— Это Дорис. Одна из самых придурошных и прикольных козявок. Этой фигне четыре года, — любя пишет россиянка в "Инстаграме".

Публикация от Юленька Кравченко (@yulia_alekseevna_kravchenko) Сен 28 2017 в 5:30 PDT

Отметим, что развлечения для своих воспитанников девушка выбирает специфические. Так, на одном из размещённых ею видео Юля играет с маленьким китайцем как с котёнком.

— За всю кровь,что у меня они выпили, я их уже давно должна была защекотать до смерти, — шутит под другой своей публикацией в соцсетях учительница.

Себя же девушка называет "учительничкой для китайских козявок".