Самолёт Delta совершил экстренную посадку из-за хотевших в туалет пассажиров

Когда люди справили нужду, им пришлось ждать, пока лайнер дозаправят и почистят туалеты.

Самолёт авиакомпании Delta Airlines, который следовал из Нью-Йорка в Сиэтл, совершил незапланированную посадку, чтобы пассажиры смогли сходить в туалет. Об этом сообщает Billings Gazette.

Сообщается, что время в полёте должно было составить шесть часов. Однако через некоторое время, когда самолёт был уже в небе, туалеты неожиданно перестали работать.

В итоге сотрудники компании приняли решение сделать крюк в сотни километров и совершить посадку в городе Биллингс, штата Монтана.

После успешной посадки возникли новые проблемы: выходы на посадку были заняты и сотрудникам аэропорта пришлось вызывать такси для людей. Однако когда они справили нужду, то пришлось ещё подождать, пока самолёт дозаправят, а туалеты почистят.