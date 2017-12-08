Самолёт Delta совершил экстренную посадку из-за хотевших в туалет пассажиров

Самолёт авиакомпании Delta Airlines, который следовал из Нью-Йорка в Сиэтл, совершил незапланированную посадку, чтобы пассажиры смогли сходить в туалет. Об этом сообщает Billings Gazette.
Сообщается, что время в полёте должно было составить шесть часов. Однако через некоторое время, когда самолёт был уже в небе, туалеты неожиданно перестали работать.
В итоге сотрудники компании приняли решение сделать крюк в сотни километров и совершить посадку в городе Биллингс, штата Монтана.
После успешной посадки возникли новые проблемы: выходы на посадку были заняты и сотрудникам аэропорта пришлось вызывать такси для людей. Однако когда они справили нужду, то пришлось ещё подождать, пока самолёт дозаправят, а туалеты почистят.
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