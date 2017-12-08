Убивший жену и трёх детей под Рязанью извлёк из двух малышей внутренние органы

Выяснились новые подробности убийства женщины и трех детей в Рязанской области в апреле. Бывший муж сначала нанёс экс-супруге множественные удары ножом, после чего он схватил малышей и начал убивать их.

Причём из двоих детей он вытащил внутренние органы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на следствие. Часть органов была извлечена и из его родного ребенка, двое других малышей были у женщины от предыдущего брака.

Сначала Владимир Г. был арестован. Однако сегодня стали известны результаты экспертизы. Согласно её данным, мужчина признан невменяемым. Следователи будут просить назначить ему принудительное лечение.