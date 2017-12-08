"Яндекс" запустит собственный каршеринг в следующем году

В парке сервиса будут находиться автомобили Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur.

Компания "Яндекс" запускает сервис поминутной аренды автомобилей "Яндекс. Драйв" в феврале следующего года.

Сервис заработает в следующем году, однако зарегистрироваться в нём можно уже сейчас. В парке сервиса будут находиться автомобили Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Точное количество машин не называется. Однако, как обещают в компании, на старте "Яндекс. Драйв" по автопарку приблизится к основным игрокам, но не будет самым крупным.

Ранее компания запускала приложение "Яндекс. Каршеринг", которое объединяло информацию нескольких служб аренды автомобилей. Однако в ноябре этого года проект был закрыт.