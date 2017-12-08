"АвтоВАЗ" приостановит производство до Нового года

Автомобильный завод досрочно уйдёт на каникулы в связи с выполнением производственных планов.

Конвейер Волжского автозавода перейдёт в режим простоя до новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании. Причиной стало досрочное выполнение производственных планов.

Раньше всех на каникулы отправятся передовики с производственной линии В0 — у них отдых начнётся уже 19 декабря. На четыре дня позже в производственный отпуск отправятся сотрудники завода, которые собирают кузова для моделей Renault для поставок на завод в Алжире. А с 28 декабря режим простоя будет введён на сборочно-кузовном производстве Lada Kalina.

Ранее сообщалось, что российский автоконцерн с начала года реализовал 249,8 тысячи автомобилей, что на 17,2 процента больше, чем в прошлом году.

Самой востребованной у покупателей остаётся модель Lada Granta — с начала года продано 75 910 таких автомобилей, что на 7,8 процента больше, чем годом ранее. На втором месте по популярности Lada Vesta — за десять месяцев продажи выросли на 44,2 процента и достигли 61 270 машин.