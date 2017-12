Доказана связь между приёмом гормональных контрацептивов и развитием рака груди

Для исследования использовались данные почти двух миллионов женщин из национальной базы здравоохранения.

Учёные Университета Копенгагена выяснили, что продолжительный приём гормональных контрацептивов повышает риск развития рака молочной железы. Результаты исследования опубликованы на сайте The New England Journal of Medicine.

В исследовании были задействованы данные около двух миллионов женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые фиксировались в национальной базе здравоохранения около десяти лет. За время анализа в тестовой группе выявили порядка 11,5 тыс. случаев рака груди. Все эти женщины во время опыта употребляли гормональные контрацептивы.

Учёные рассчитали относительный риск развития рака груди. Для этого сравнили данные принимающих препараты женщин и тех, кто их не употреблял.

Риск развития рака составлял 40% у тех, кто принимал препараты более 10 лет, и 10% — у тех, кому их назначили меньше года назад.