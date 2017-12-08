Троих живодёров из Якутии будут судить за жестокое убийство медведя

В прошлом году в Сети появилось видео, на котором косолапого задавили двумя автомобилями "Урал".

Следователи завершили расследование уголовного дела живодёров из Якутии. Троих мужчин, жестоко убивших медведя, теперь будут судить. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Напомним, год назад в Сети появилось видео, которое возмутило пользователей Интернета. На ролике видно, как животное задавили двумя машинами "Урал". Сообщается, что мужчины после этого разделали тушу животного и употребили мясо в пищу.

Обвиняемые вину признали. Им придётся ответить по статье "Незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства".