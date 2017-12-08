Юнкер заявил, что Британии и ЕС удалось достичь компромисса на встрече по Brexit

По его словам, это стало результатом проделанной сторонами в последние недели и месяцы тяжёлой профессиональной работы.

Великобритания и Евросоюз достигли компромисса в ходе переговоров по Брекситу и готовы перейти ко второму этапу подготовки выхода королевства из состава объединения.

— Команды переговорщиков проделали тяжёлую профессиональную работу в последние недели и месяцы. Результатом переговоров стал компромисс. Это были сложные переговоры как для Евросоюза, так и для Великобритании, — заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после экстренной встречи с британским премьером Терезой Мэй.

Еврочиновник отметил, что сторонам удалось достичь согласия по многим вопросам. В этот раз, по словам Юнкера, обсуждались границы, в частности Ирландии, финансовые выплаты королевства европейским партнёрам, а также права граждан ЕС в Британии после Брексита.

Ранее стало известно, что в Брюсселе началась экстренная встреча премьер-министра Британии Терезы Мэй и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.