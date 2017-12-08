Наиболее вероятной причиной выброса рутения учёные считают сгоревший спутник

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Наиболее вероятной причиной выброса рутения учёные считают сгоревший спутник

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Фото: © REUTERS/Yuri Maltsev

Следы рутения в конце сентября были зафиксированы в России и нескольких странах Европы.

Причиной выброса изотопа рутения-106, который был замечен в России и ряде стран Европы, мог стать сгоревший в атмосфере спутник. Такой вывод был сделан после проверки межведомственной комиссии. В настоящий момент учёные рассматривают эту версию как приоритетную.

— Источником могло быть в том числе сгорание в атмосфере искусственного спутника или его фрагмента, на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью, — сказано в документе.

Ранее Росгидромет сообщал о резком превышении в конце сентября — начале октября содержания радиоизотопа рутения в воздухе в Челябинской области. Выбросы радиации были зафиксированы в конце сентября также над Австрией, Италией, Польшей, Чехией и Швейцарией.

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