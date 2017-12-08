Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Крыму, есть пострадавшие

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Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Крыму, есть пострадавшие

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Семеро человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом на трассе под Симферополем. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах региона.

Автобус ПАЗ, выехавший с автостанции "Западная" в село Кизилов, не справился с управлением на повороте и опрокинулся в кювет. На месте работают спасатели.

<p>Фото: © LifeCorr</p>

Всех пострадавших было решено госпитализировать, состояние двоих оценивается как тяжёлое.

Других подробностей пока нет.

Видеозапись с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

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