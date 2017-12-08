Ветка метро до аэропорта Внуково будет построена через три-четыре года

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Ветка метро до аэропорта Внуково будет построена через три-четыре года

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Знак Московского метро. Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Для того чтобы интегрировать станцию в инфраструктуру аэропорта, её могут сделать наземной.

Станция метро "Внуково" Калининско-Солнцевской линии может появиться уже через три-четыре года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.

— В настоящее время мы начинаем проектирование и трассировку этого участка Калининско-Солнцевской линии метро. За три-четыре года, думаю, мы построим две станции и дотянем линию до Внуково, — приводит его слова агентство "Интерфакс".

Он добавил, что станция может быть наземной, так как это необходимо для того, что интегрировать её в инфраструктуру аэропорта.

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