Отец погибших при пожаре пятерых детей под Новосибирском заключён под стражу

Мужчина, который вынес из огня сожительницу и выбрался сам, обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Отец пятерых детей, погибших при пожаре в Новосибирской области, Владимир Перфильев арестован. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следователи уточнили, что мужчина после трагедии был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести, однако 6 декабря сбежал из медицинского учреждения.

Перфильева нашли на территории города Искитима Новосибирской области, после чего доставили в управление.

— В настоящее время Перфильеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности". — Прим. ред.), он допрошен в качестве обвиняемого, — говорится в сообщении.

8 декабря отца заключили под стражу. Расследование трагедии продолжается.

Ранее тётя погибших ребят обвинила Перфильева в их смерти, заявив, что мужчина, "вместо того чтобы помочь детям, спасался сам, а также выносил из огня подругу".

Напомним, 3 декабря в частном доме в посёлке Степной Новосибирской области произошёл пожар. Спасатели при тушении огня обнаружили под обломками тела пятерых детей от полутора до семи лет. Их отец и его сожительница Светлана Овчарук успели выбраться из огня. По некоторым данным, в доме находились ещё двое взрослых, которые спаслись.