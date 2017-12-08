Суд Москвы вернул дело экс-главы "Роснано" Меламеда в прокуратуру

Сообщается, что причиной тому стали показания председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса.

Черёмушкинский суд Москвы вернул дело экс-главы госкорпорации "Роснано" Леонида Меламеда обратно в прокуратуру, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, это произошло после того, как на одном из последних заседаний суда председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс дал свои показания. Защита самого Меламеда считает, что дело теперь "фактически развалилось".

Напомним, Меламеда обвиняют в растрате 220 миллионов рублей. Экс-глава "Роснано" свою вину не признаёт. С мая 2017 года он находится под домашним арестом. На одно из заседаний суда был вызван председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс — он взял на себя ответственность за действия обвиняемого.