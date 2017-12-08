"И Жужу беру с собой". Маленький мальчик заявил, что уходит на пенсию

К пенсии малыш подготовился основательно: уложил в пакет штаны, трусы, фломастеры и любимую игрушку Жужу. Но пообещал, что совсем скоро вернётся.

Видео, на котором маленький мальчик требует отпустить его на пенсию, набрало тысячи просмотров в Сети. Роликом поделилась мама мальчика. На кадрах малыш заявляет, что сильно устал и хочет отдыха.

— На пенсию сильно хочется. Я хочу сильно отдохнуть. Надо ходить туда-сюда: к бабуле и назад. Тащите, куда не надо, — возмущался мальчик. — Вообще ни разу на пенсии не был.

Однако мама продолжила допрашивать малыша — казалось, отчего ему устать: в садик в этот день не ходил, вместо этого гулял с бабушкой.

— Отчего, отчего, — возмущается малыш. — От энергии...

К пенсии малыш подготовился основательно: уложил в пакет штаны, трусы, фломастеры и любимую игрушку Жужу. Оказалось, представления о пенсии у мальчика, действительно, самые романтические.

— Это просто то место, где тебе дают покой и никто не тревожит никогда вообще... — мечтательно закатывает он глаза.

Впрочем, малыш пообещал там не задерживаться и вернуться уже через восемь дней.