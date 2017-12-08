Актёр из "Пиратов Карибского моря" подал в суд на назвавшую его маньяком газету

Ранее 66-летнего Раша обвинили в сексуальных домогательствах во время работы над постановкой "Короля Лира".

Австралийский актёр Джеффри Раш, прославившийся по роли капитана Барбоссы из "Пиратов Карибского моря", за клевету подал в суд на Daily Telegraph, в публикациях которой он был назван извращенцем и сексуальным маньяком.

По словам австралийца, издание разместило о нём ложные заявления "с напыщенными заголовками на первых страницах". Теперь он намерен в суде восстановить своё доброе имя.

— Это создало непоправимый ущерб моей репутации, который стал болезненным для моих жены, дочери и сына, а также для всех моих родственников, многих коллег в кинопромышленности, телевизионной и театральной индустрии, — приводит слова Раша The Guardian.

В конце ноября The Daily Telegraph опубликовала утверждения представителей Сиднейской театральной компании, которые обвинили 66-летнего актёра в сексуальных домогательствах во время работы над постановкой "Короля Лира" в 2015 году. Раш категорически отрицает эти обвинения.