"Станьте их ночным кошмаром". Что экс-президент Йемена завещал своим сторонникам

СМИ опубликовали письмо Али Абдаллы Салеха, которое он написал за день до смерти.

В распоряжении телеканала Alarabiya оказалось завещание экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. 4 декабря мятежники застрелили его при попытке задержания в населённом пункте неподалёку от Саны.

О каких-то материальных вещах речь в этом тексте не ведётся. Это скорее обращение к сторонникам, которое Салех составил за день до смерти, явно предчувствуя беду.

Экс-лидер завещал народу Йемена не сдавать страну "преступным ополчениям" и пообещал своим сподвижникам встретиться с ними в раю.

— Если найдёте эту бумагу, знайте, что родина драгоценна и мы не можем ею пренебрегать. Моё завещание моим детям и моему народу — не сдавайтесь этим преступным ополчениям, не сдавайте им республиканский Йемен, станьте их ночным кошмаром, — призвал Али Абдалла Салех.

Напомним, экс-президент Йемена погиб от выстрела в голову в населённом пункте рядом с Саной. Похороны состоялись в ночь на 6 декабря в обстановке секретности. Его младший сын, Халид, по сообщениям СМИ, был ранен, а затем взят в плен.