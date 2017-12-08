Bellingcat заявила, что к крушению MH17 причастен российский генерал

Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что к крушению рейса MH17 в Донбассе якобы причастен генерал-полковник и главный инспектор Центрального военного округа Николай Ткачёв.

Они утверждают, что решили изучить российских военных после того, как следователи из Нидерландов объявили, что собирают данные о неких Андрее Ивановиче с позывным Орион и Николае Фёдоровиче с позывным Дельфин. Якобы они обсуждали доставку "Бука" в Донбасс. Bellingcat и журналисты The Insider выяснили, что только одного генерала зовут Николай Фёдорович и фамилия у него Ткачёв.

После этого они связались с главным инспектором Центрального военного округа, чтобы взять образец его голоса. При этом в разговоре с Ткачёвым репортёр The Insider отмечал, что хочет взять интервью о суворовском училище.

Сразу после беседы журналисты попросили экспертов изучить голоса Ткачёва и Николая Фёдоровича с позывным Дельфин. Сама расследовательская группа поясняет, что специалисты отметили высокую вероятность совпадения голосов, но до конца в этом не уверены. Однако Bellingcat и The Insider всё-таки решили объявить Ткачёва причастным к крушению самолёта.

В свою очередь, международная следственная группа, которая занимается расследованием крушения Boeing 777, приняла к сведению данные журналистов.

17 июля 2014 года в Донецкой области разбился лайнер авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшийся рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Расследованием трагедии, в которой погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа, занимается международная комиссия.