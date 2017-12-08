Лавров заявил, что террористам из ИГИЛ нанесено окончательное поражение

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Лавров заявил, что террористам из ИГИЛ нанесено окончательное поражение

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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Тем не менее, по словам главы МИД России, сейчас ещё остаются небольшие очаги, но они не несут серьёзной опасности.

Военные в Сирии нанесли полное и окончательное поражение группировке ИГИЛ*. Об этом на пресс-конференции по итогам участия в заседании СМИД ОБСЕ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Что касается Сирии и совместной борьбы с ИГИЛ, то действительно ИГИЛ нанесено окончательное и полное поражение, — сказал Лавров.

Он добавил, что сейчас ещё остаются небольшие очаги, однако они не несут серьёзной угрозы. Кроме того, вскоре "они будут подавлены".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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