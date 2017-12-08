Необитаемый остров и семья. Меланья Трамп описала идеальное Рождество

При этом супруга американского президента потратила много времени для украшения резиденции, в которой ей предстоит встретить праздники.

Первая леди США Меланья Трамп призналась, что хотела бы провести рождественские праздники с родными на необитаемом острове. Об этом пишет издание Washington Examiner.

— Я бы провела праздники на необитаемом тропическом острове с семьёй, — сказала она во время посещения детского медицинского центра в Вашингтоне.

Однако, как оказалось, даже хозяйке Белого дома не под силу получить всё желаемое. Семья президента США Дональда Трампа соберётся дома за ужином в канун Рождества, затем отправиться на мессу, а перед прибытием Санта-Клауса их будет ждать "ещё один семейный ужин". При этом первая леди подчеркнула, что предпочитает здоровую пищу, и предупредила детей об опасности переедания.

На вопрос о том, какой подарок она хотела бы попросить у Санта-Клауса, Меланья ответила: "Мир во всём мире, здоровье, любовь, доброту".

Отметим, что супруга американского лидера уделила много времени украшению Белого дома к предстоящим праздникам и лично встречала шестиметровую новогоднюю ель, прибывшую ещё в ноябре.