Лавров: Киев использует тему миротворцев, чтобы похоронить минские соглашения

Украина пытается использовать тему миротворцев ООН в Донбассе, чтобы "похоронить минские договорённости". Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
— Тему миротворцев ООН украинская сторона хочет использовать для того, чтобы похоронить минские договорённости, — сказал министр после заседания СМИД ОБСЕ.
Напомним, Россия подала резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе ещё в начале сентября. Украинский президент Пётр Порошенко также призывал ООН поторопиться с размещением "синих касок", однако он рассказал, что хочет видеть их на российско-украинской границе.
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