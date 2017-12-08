Лавров: Киев использует тему миротворцев, чтобы похоронить минские соглашения

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Лавров: Киев использует тему миротворцев, чтобы похоронить минские соглашения

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

Сегодня глава МИД РФ принимает участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) стран – участниц ОБСЕ.

Украина пытается использовать тему миротворцев ООН в Донбассе, чтобы "похоронить минские договорённости". Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Тему миротворцев ООН украинская сторона хочет использовать для того, чтобы похоронить минские договорённости, — сказал министр после заседания СМИД ОБСЕ.

Напомним, Россия подала резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе ещё в начале сентября. Украинский президент Пётр Порошенко также призывал ООН поторопиться с размещением "синих касок", однако он рассказал, что хочет видеть их на российско-украинской границе.

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