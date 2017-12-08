"Без смущения". Мужчина в женском платье облил мочой фотографии Стёрджеса

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"Без смущения". Мужчина в женском платье облил мочой фотографии Стёрджеса

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Открытие выставки американского фотографа Джока Стёрджеса "Без смущения 2.0" в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер не обошлось без скандала. Неизвестный мужчина в женской одежде попытался испортить полотна, изображающие нудистов из США, Франции и Ирландии.

<p>Фото: ©РИА Новости/Кирилл Калинников</p>

Злоумышленник ворвался в выставочный зал и облил фотографии неизвестной жидкостью с сильным запахом, передаёт "Коммерсант". По предварительным данным, речь идёт о моче. Хулигана тут же схватили охранники. Другие подробности выясняются.

<p>Фото: ©РИА Новости/Кирилл Калинников</p>

Напомним, скандал вокруг проекта "Без смущения" разгорелся в 2016 году, после того как активисты заявили, что фото обнажённых молодых девушек можно расценить как порнографические материалы. Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в Прокуратуру РФ с целью проверить выставку. Однако специалисты нарушений не нашли, и вот сегодня, 8 декабря, экспозиция вновь стала доступна для посетителей.

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