Мэра Туапсе задержали из-за "подарка на день рождения"

Следственный комитет России приступил к доследственной проверке в отношении главы администрации Туапсе Александра Чехова. Накануне его задержали в одном из кафе в аэропорту Краснодара с крупной денежной суммой в чёрном пакете. На вопрос о содержимом пакета он ответил: "Не знаю. Это подарок ко дню рождения".

— Организована доследственная проверка по данному поводу. Будет принято процессуальное решение по её результатам, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

По данным агентства "Интерфакс-Юг", в пакете у Чехова находилось 2 млн рублей. Это была лишь часть суммы, которую глава города требовал у предпринимателя за решение о признании аварийным и сносе постройки на одной из улиц Туапсе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о взятке.

Добавим, что Чехов не так давно действительно отмечал день рождения. 20 ноября ему исполнился 61 год.