В Молдавии умер народный артист СССР Владимир Курбет

В Молдавии скончался народный артист СССР и руководитель ансамбля народных танцев "Жок" Владимир Курбет. Его не стало на 87-м году жизни, сообщает советник президента республики по просвещению, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.

— С глубоким прискорбием я узнал, что маэстро Владимир Курбет сегодня утром покинул этот мир. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким. Да упокоит его Господь и посадит одесную Себя, — пишет Попович.

О причине смерти пока не сообщается.