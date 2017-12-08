Учёные развеяли миф о силе магнитного поля чёрных дыр

Она оказалась примерно в 400 раз меньше, чем предполагалось ранее, что ставит под сомнение почти все общепринятые объяснения природы космического объекта.

Учёные впервые точно измерили силу магнитного поля части двойной чёрной дыры V404 Cygni, которая находится на расстоянии почти 8000 световых лет от Земли, в созвездии Лебедя. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В измерениях астрономам помог очень кстати произошедший на поверхности объекта джет — вспышка. Оказалось, что так называемые космические воронки практически ничего не излучают и не имеют магнитного поля. По словам астрономов, сила примерно в 400 раз меньше, чем предполагалось ранее, что ставит под сомнение почти все общепринятые объяснения природы джетов.

— Удивительно низкая сила магнитных полей в их окрестностях накладывает очень серьёзные ограничения на теоретические модели, объясняющие их природу. Мы не ожидали этого, и это открытие радикально меняет то, что мы знали о чёрных дырах, — прокомментировал открытие Стивен Айкенберри.

При этом астрономы уточняют, что пока речь идёт о самой чёрной дыре, а не об окружающем её спутнике.

Помимо помощи учёным лучше понять природу чёрных дыр это открытие также будет способствовать решению некоторых давних головоломок, связанных с космосом.

Отметим, что V404 Cygni — очень интересная звёздная система. Находящийся в созвездии Лебедя двоичный объект — пара, состоящая из чёрной дыры умеренного размера и маленького спутника-звезды. Больший объект постоянно "ворует" материю маленького соседа, однако иногда перетягивает на себя гораздо больше, чем может поглотить, поэтому "давится" и выбрасывает часть материи в виде миниатюрных джетов — мощнейших вспышек раскалённой плазмы. Последняя вспышка, к слову, произошла в середине июня 2015 года.