При лобовом столкновении двух ВАЗов в Чечне погибло пять человек

В Грозненском районе Чечни две отечественные легковушки столкнулись лоб в лоб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, жертвами аварии стали пять человек: погибли оба водителя и ещё три пассажира.

Столкновение произошло, когда водитель ВАЗ-21150 выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в ВАЗ-21124. Пять человек скончались на месте.

Ещё одного пассажира доставили в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Грозного. Данных о его состоянии нет.