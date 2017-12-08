Жителю Норильска грозит восемь лет за украденную из магазина зубную пасту

Полиция Норильска задержала местного жителя, который ворвался в хозяйственный магазин и украл два тюбика зубной пасты. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сообщается, что мужчина требовал у продавца отдать все деньги из кассы. Однако женщина стала тянуть время. В этот момент грабитель заметил клиента и решил действовать более решительно.

Он разбил витрину и схватил первое, что попалось под руку. Это были несколько тюбиков зубной пасты. После чего он выбежал из магазина.

В конечном итоге покупательница вызвала подмогу, и грабителя удалось быстро задержать. У него изъяли пневматический пистолет и похищенные принадлежности для гигиены.

Сейчас ему инкриминируют дело по статье "Разбой". Теперь мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.