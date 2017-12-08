"Пусть локти кусают". Брошенную умирать красноярцами собаку забрали в Таиланд

Полуторагодовалый питомец оказался на улице после того, как хозяева нашли у него демодекоз.

Зоозащитники из компании "Верность" рассказали о судьбе собаки по кличке Прада, от которой отказались хозяева в Красноярске и бросили её умирать от прогрессирующего заболевания. Теперь она живёт в Таиланде.

Китайского мастифа волонтёры нашли в 2013 году. Собака, которой не было и двух лет, страдала демодекозом (вид клеща. — Прим. ред.). Питомец очень исхудал: у него проглядывал хребет и торчали рёбра.

Как оказалось, прежние хозяева брали пса на разведение. Но из-за болезни он на это не годился.

— Эти "добрые" люди угробили собаку напрочь, скорее всего, просто выкинули, причём давно, хоть они и утверждают, что до воскресенья она жила у них, — писали тогда волонтёры.

Год назад руководитель группы волонтёров забрала собаку к себе. Теперь Прада вместе с новой хозяйкой живёт в Таиланде.

— Пусть её хозяева бывшие кусают локти, что сейчас их собака живёт лучше них самих, — пишут в комментариях под этими фото пользователи Интернета.