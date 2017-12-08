"Сущие гроши". Юрий Шевчук пожаловался Дудю на маленькую пенсию

Рок-музыкант признался, что в молодости не слишком заботился о финансовом благополучии, в отличие от сегодняшнего дня, когда ему нужно кормить семью.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал о своей маленькой пенсии. Карьера 60-летнего музыканта не оформлялась как официальная трудовая деятельность, поэтому по достижении пенсионного возраста ему был начислен минимальный размер выплат.

— Пенсия — 10 тысяч рублей. Вот как я на них всех прокормлю? Я об этом впервые задумался пару лет назад. И вот теперь репу скребу и думаю: "А как они все будут жить на эти 10 тысяч? И я вместе с ними", — посетовал музыкант.

Шевчук отозвался о своих ровесниках как об "идеалистах и анархистах" и рассказал, что, в отличие от миллениалов, они совершенно не думали о деньгах.

— Времена в 90-е годы были безденежные, в 1992 году я получал 100 долларов в месяц. А концерты-то давали на стадионах... — рассказал он. –Нас всё время обманывали. Но мы как-то на деньги-то и не велись особо. Мы другие, мы к деньгам относились иначе.

Юрий Шевчук — основатель, лидер и единственный бессменный участник группы ДДТ. В 2003 году был признан народным артистом Республики Башкортостан.