Путин прибыл на Ямал

Читайте также

Путин прибыл на Ямал

2578

Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский

В планах главы государства осмотреть строящийся завод "Ямал СПГ" в посёлке Сабетта.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Ямало-Ненецкий автономный округ — там глава государства осмотрит завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ".

— Глава государства осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" в посёлке Сабетта, расположенном на побережье Карского моря, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также в планах президента принять участие в церемонии загрузки первого танкера-газовоза Christophe de Margerie и провести совещание по развитию проектов производства сжиженного природного газа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!