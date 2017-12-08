Путин прибыл на Ямал

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Ямало-Ненецкий автономный округ — там глава государства осмотрит завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ".
— Глава государства осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" в посёлке Сабетта, расположенном на побережье Карского моря, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Также в планах президента принять участие в церемонии загрузки первого танкера-газовоза Christophe de Margerie и провести совещание по развитию проектов производства сжиженного природного газа.
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