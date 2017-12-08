Министр экономического развития Крыма объявил о своей отставке

Мельников отметил, что "заканчивает трудовую вахту" на полуострове уже 21 декабря.

Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников уходит в отставку. Как он написал в своём "фейсбуке", прошение уже было удовлетворено лидером республики Сергеем Аксёновым.

— У меня как у министра экономического развития Республики Крым был крайне интересный и плодотворный год, но по обстоятельствам, которые принято относить к семейным, я попросил С.В. Аксёнова об отставке. Эта просьба была удовлетворена, — пишет Мельников в своём "фейсбуке".

Он добавил, что "заканчивает трудовую вахту в Крыму" 21 декабря.