Суд скостил срок бизнесмену, осуждённому за секс с первоклассницей

Челябинский областной суд удовлетворил апелляцию владельца Южноуральского механического завода Александра Афонина и смягчил ему приговор за педофилию, передаёт URA.RU. Бизнесмен, признанный виновным в сексуальном насилии над семилетней девочкой, проведёт в колонии строгого режима восемь лет вместо двенадцати.

Приговор предпринимателю-педофилу был пересмотрен в соответствии со статьёй 64 УК РФ, то есть суд принял во внимание примерное поведение осуждённого и содействие следственным органам.

Напомним, по версии следствия, Афонин изнасиловал семилетнюю воспитанницу школы современного танца "Ветер перемен". Преступление произошло после отчётного концерта за кулисами челябинского театра драмы.

Преступление вызвало на Урале широкий резонанс, поскольку Афонин считался завсегдатаем репетиций и спонсором выступлений детского танцевального коллектива, которым руководила его супруга и где занималась его дочь.