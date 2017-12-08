"Мы же цивилизованные". Киев объяснил, почему Саакашвили до сих пор не задержан

Глава Нацполиции Украины сослался на "ряд юридических процедур", которые необходимо выполнить. Каких именно, он не уточнил.

Украинские власти до сих пор не задержали объявленного в розыск лидера партии "Рух новых сил", бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, потому что для этого существует "ряд юридических процедур". Подобное объяснение озвучил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, когда будет задержан оппозиционер, заявив, что "всему своё время".

— На то есть ряд юридических процедур, которые необходимо выполнить, мы же цивилизованное государство, — приводит его слова агентство "Укринформ".

Князев отметил, что основная задача, которую он ставит перед своими сотрудниками, — не проливать кровь граждан. Он пообещал приложить максимум усилий для предотвращения столкновений при задержании Саакашвили.

— Любых силовых методов противостояния мы все должны избегать, насколько это максимально возможно, — сказал глава Нацполиции.

Напомним, ранее оппозиционера задержали по обвинению в попытке свержения государственной власти и организации митингов на деньги экс-президента Украины Виктора Януковича. Политик сначала спрятался от стражей порядка на крыше и пригрозил спрыгнуть. Позже сторонники силой отбили своего лидера у спецназа СБУ и отправились вместе с ним в палаточный городок у Верховной рады.

Генпрокуратура Украины объявила Михаила Саакашвили в розыск. При этом украинским властям известно, где именно он находится, однако пока не предпринимается никаких действий, чтобы его задержать.