В Санкт-Петербурге скорая четыре раза отказалась ехать к умирающему больному

Пациент, не дождавшись экстренной помощи, скончался. По факту смерти пациента возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге возбудили дело о халатности в отношении сотрудников станции скорой помощи, отказавшихся принять вызов к умирающему пациенту. Установлено, что жена больного четыре раза за ночь набирала номер экстренных служб, но фельдшеры выезжать к супругам отказались, посоветовав с утра обратиться к врачу в районную поликлинику.

Поскольку медицинская помощь мужчине была оказана лишь спустя 10 часов после обращения, он скончался.

— Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, в результате чего 06 декабря 2017 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), — сообщила пресс-служба Прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга.