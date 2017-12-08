Объявление о продаже утюга и валенок помогло приставам найти должницу

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Объявление о продаже утюга и валенок помогло приставам найти должницу

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Фото © РИА Новости/Игорь Зарембо

В итоге женщину доставили в суд, и теперь ей грозит до одного года тюремного заключения.

Судебные приставы в городе Тайге Кемеровской области нашли неплательщицу алиментов через объявление о продаже утюга и валенок в социальной сети "Одноклассники".

Сообщается, что жительница города была лишена родительских прав в 2015 году и с того момента не выплачивала алименты опекуну ребёнка. У неё нет работы, иногда она выплачивала долг по 100–500 рублей, но в итоге спряталась от приставов. В результате в её отношении было возбуждено уголовное дело.

Приставы узнали, что женщина разместила в "Одноклассниках" объявление о продаже утюга и валенок. Они позвонили по номеру, который указан в объявлении, и договорились с ней встретиться.

Какова же была её реакция, когда женщина узнала, что к ней нагрянули не покупатели утюга и валенок, а судебные приставы. Теперь она доставлена в суд, который определит ей наказание. Алиментщице грозит до одного года лишения свободы.

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