Объявление о продаже утюга и валенок помогло приставам найти должницу

В итоге женщину доставили в суд, и теперь ей грозит до одного года тюремного заключения.

Судебные приставы в городе Тайге Кемеровской области нашли неплательщицу алиментов через объявление о продаже утюга и валенок в социальной сети "Одноклассники".

Сообщается, что жительница города была лишена родительских прав в 2015 году и с того момента не выплачивала алименты опекуну ребёнка. У неё нет работы, иногда она выплачивала долг по 100–500 рублей, но в итоге спряталась от приставов. В результате в её отношении было возбуждено уголовное дело.

Приставы узнали, что женщина разместила в "Одноклассниках" объявление о продаже утюга и валенок. Они позвонили по номеру, который указан в объявлении, и договорились с ней встретиться.

Какова же была её реакция, когда женщина узнала, что к ней нагрянули не покупатели утюга и валенок, а судебные приставы. Теперь она доставлена в суд, который определит ей наказание. Алиментщице грозит до одного года лишения свободы.