Под Воронежем 16-летняя школьница получила 100 часов работ за ложное минирование

Из-за её звонка о заложенной бомбе из здания учебного заведения эвакуировали более тысячи человек.

Школьницу из Новой Усмани Воронежской области суд признал виновной в ложном минировании местного учебного заведения. Ей назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Напомним, в мае этого года 16-летняя школьница позвонила со своего телефона в "112". Она сообщила, что в Новоусманской средней школе № 2 заложена бомба.

После звонка к учебному заведению прибыли полиция, скорая, представители МЧС и ФСБ. Спецслужбы в срочном порядке эвакуировали из здания более тысячи человек. В результате информация о минировании не подтвердилась.