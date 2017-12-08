Посол Палестины потребовал отменить решение Трампа по Иерусалиму

По его словам, страна больше не считает США партнёром в ближневосточном урегулировании, так как Америка откровенно встала на сторону Израиля.

Палестина больше не считает Америку посредником в переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта, её роль "обесценилась". Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

— Если США так откровенно встали на сторону Израиля, мы уже не считаем их партнёром в ближневосточном урегулировании. В качестве переговорщиков (которых принимает Палестина. — Прим. ред.) есть Россия, ЕС, Китай и другие страны, — приводит слова дипломата ТАСС.

По его мнению, палестинский лидер намерен искать новых гарантов переговорного процесса и настаивает "на достижении новых договорённостей по мирному процессу".

— Единственное условие — отменить решение по отношению к Иерусалиму, — добавил Абдель Хафиз Нофаль.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Недовольство этим решением выразили в ряде стран, в том числе в России, Саудовской Аравии и Германии.