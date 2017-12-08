"Обратитесь в лигу сексуальных реформ". Реакция "Роснефти" на иск АФК "Система"

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев предложил "обратиться в лигу сексуальных реформ", комментируя иск АФК "Система" к компании.

— Я комментирую одной фразой, из Остапа Бендера. Помните, он ответил на заявление Паниковского, что он старый и его девушки не любят? "Обратитесь в лигу сексуальных реформ". Больше я не скажу ни слова, — сказал Леонтьев в комментарии РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что акционерная финансовая корпорация "Система" подала иск в Арбитражный суд Москвы к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении 330,4 млрд рублей ущерба.